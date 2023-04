Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juhiks saab Pärtel-Peeter Pere

«Mul on hea meel, et Reformierakond usaldab oma uusi liikmeid ning saan võimaluse juhtida meie meeskonda Tallinna linnavolikogus. Me võitleme Mihhail Kõlvarti nõrga ja venemeelse linnajuhtimise vastu. Haridus peab olema eestikeelne, maksumaksja raha eest propaganda ostmine tuleb lõpetada ja juhtimine peab olema efektiivne ning vaba korruptsioonist,» ütles Pere.

Reformierakonna uus fraktsiooni juht kavatseb jätkata volikogus varasemalt alustatud tööd, kuid lubab ka uusi suundi. «Teeme tööd edasi, et Tallinnas kaoks lasteaia kohatasu, tuleks pensionilisa 200 eurot, kaoksid Keskerakonna tekitatud ummikud. Ühtlasi on oluline, et ühistransporti arendataks koostöös naabervaldadega, kõnniteed oleks ohutud ning rattad sõidaksid rattateedel. Lisaks suurendame linnavalitsuse panust hoonete renoveerimisel ning parandame ettevõtlust ja linnaelu Vanalinnas,» sõnas Pärtel-Peeter Pere.

Fraktsiooni uueks aseesimeheks valitud Kaupo Nõlvak on oma pereettevõtte juhtimise kõrvalt olnud Tallinna linnavolikogu liige aastast 2011. «Peamiselt olen volikogus hoidnud silma peal linna arengute ja planeeringute menetlemisel ning survestanud linnavõimu taristut paremini planeerima ja ehitama,» sõnas Nõlvak.

Seoses asjaoluga, et linnavolikogu senine aseesimees Kristen Michal alustas uues valitsuses tööd kliima- ja elukeskkonnaministrina, valitakse tänasel istungil linnavolikogule ka uus aseesimees.

Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel-Peeter Pere selgitas, et viimastel aastatel Tallinnas kehtinud hea tava kohaselt on üks kahest volikogu aseesimehest olnud opositsiooni esindaja ning peale eelmisi kohalikke valimisi opositsioonierakondade vahel kokku lepitud vastutusvaldkondade jaotuse kohaselt on see ülesanne olnud Reformierakonna täita. «Meie kandidaat sellele kohale on Sander Andla,» kinnitas Pere.

«Linna juhtimisele mõjub see kindlasti hästi, kui volikogu eesotsas on ka keegi, kes esindab kriitilist meelt ja pakub alternatiivseid lahendusi linnavalitsuse plaanidele,» kommenteeris Andla.