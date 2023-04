Liisa Pakosta traditsioonilise perekonna toetusrühmaga liitumisest: «Toetan kindlameelselt abieluvõrdsust»

Pakosta põhjendas toetusrühmaga liitumise otsust sellega, et erinevate vaadete ärakuulamine on tema hinnangul päriselt oluline, et osa ühiskonnast ei tunneks ennast halvasti. «Riigikogu liikme hea tava näeb ette, et erinevad osapooled kuulatakse tähelepanelikult ära. Toetusrühmad riigikogus on üks neid kohti, kus saab rahulikult asjast rääkida, ilma kära, müra ja mikrofonideta, seega on see igati sobiv koht mulle kui abieluvõrdsuse eelnõu koalitsiooni poolt menetlema hakkavale riigikogu liikmele kuulata otse ja vahetult ka minust teistmoodi mõtlevate inimeste seisukohti ja arvamusi,» selgitas Pakosta ja lisas, et tal on seekaudu võimalus tutvustada ka koalitsioonipoolseid argumente.