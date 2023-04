Vastates teleajakirjanik Darius Rochebini küsimusele, kas Krimm on Ukraina osa, vastas Lu Shaye, et kõik oleneb sellest, kuidas probleemi vaadata. «Esiteks. Alguses kuulus Krimm Venemaale, kas ei olnud nii? Ja siis Hruštšov andis nõukogude ajal Krimmi Ukrainale,» ütles Shaye.

Saatejuht sekkus seejärel ning ütles, et rahvusvahelise õiguse järgi on Krimm Ukraina osa ning kuigi seda fakti võib kahtluse alla seada, on Krimm siiski Ukraina osa.