Sotsiaalkomisjonis ei ole üksmeelt perehüvitiste vähendamiseks

Sotsiaalkomisjoni aseesimees, isamaalane Riina Solman oli äsja lõppenud istungis pettunud, sest talle tundub, et koalitsioon soovib perehüvitiste muudatustega väga kiiresti edasi liikuda. «Jääb arusaamatuks, miks nad räägivad selle eelnõu seletuskirjas väga palju ühiskonna õiglustundest. Kui me seda eelmisel korral menetlesime vana koalitsiooniga, siis oli kogu aeg juttu kõigi laste võrdsest kohtlemisest. Praegu öeldakse, et soovitakse õiglust jalule saada. Aga praegu tegeletakse hoopis laste ja perede arvelt riigieelarve kulude kokkuhoiuga. Kui maksumuudatused juurde arvestame, toimub kõrgepalgalistele maksusoodustuse tegemisega madalama palgaliste arvelt. Nii näeb see tegelikult välja. Maksuküüru kaotamine on Reformierakonna soov ja valimislubadus. Mida sellest võidab Eesti 200, jääb selgusetuks,» ütles Solman.