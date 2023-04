Reformierakonna langus peatus, EKRE tõus jätkub

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 24,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,7 protsenti ja Keskerakonda 17,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus jäi võrreldes eelmise nädalaga samale tasemele ning seega on vähemalt praeguseks peatunud peaministripartei viis nädalat kestnud langus. Samas on Reformierakonna toetus praegu 5,1 protsendipunkti võrra madalam kui viis nädalat tagasi. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 4,1 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus liikus valimiste järel tõusvas trendis, kuid viimaste tulemuste põhjal on tõus peatunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 15,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,8 protsendiga ning Isamaa 8,1 protsendiga. SDE toetus on viimase kahe nädalaga langenud 1,5 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,4 protsenti ning opositsioonierakondi 46,1 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on põhjust arvata, et Reformierakonna suurem langus on selleks korraks läbi. «Siiski on oravate kõige viimane nädalane tulemus madalam, kui see oli neli nädalat tagasi. See teeb neile raskeks koondtulemuse hoidmise samal tasemel ka järgmisel nädalal,» analüüsis Mölder.