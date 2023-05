​​Rebase lahkumise põhjused üllatavad ei ole. Avalikkus on neid – pigem küll oletamisi – EKRE-siseste muredena käsitlenud varemgi. On olnud tüli ühiskonnas suurima usalduse pälvinud kaitseväe juhtkonnaga, aastate jooksul süvenenud šovinism ning Mart Helme tsitaat riigikogu kõnepuldis, et Ukrainast tassitakse siia prostituute, suguhaigusi jms. Rebane ise meenutab, et pidi valimiste ajal korduvalt selgitama, et kui ülejäänud erakond võitleb Nursipalu laiendamisele vastu, siis Leo Kunnas on selle poolt.