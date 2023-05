«Olen kuulnud, et väga paljud inimesed hääletasid Reformi[erakonna] poolt lihtsalt sellepärast, et Helmed ei saaks võimule,» nentis endine EKRE noorteliikumise Sinine Äratus juht Helen Rebane (27), kes pärast kahe mõttekaaslase väljaviskamist koos kaaslastega erakonnast välja astus. «Sisetülid ja see, kui mingid inimesed käivad räuskamas, et see on halb ja too on halb, ära teda vali – ilmselgelt valijad mõtlevad, et kui nad ei saa omavahel läbi, miks peaksin neid toetama?»