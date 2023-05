Ministeeriumid peavad ühishoonesse kolima uue aasta alguseks

Ministeeriumite töö ümberkorraldamisega on juba pihta hakatud, kuid protsess peab olema lõpetatud aasta lõpuks.

«Ministeeriumite ümberkorralduste eesmärk on senisest suurem paindlikkus riigijuhtimises, et valitsusel oleks võimalik efektiivselt lahendada suuri ühiskondlikke väljakutseid, nagu rohepööre ja regionaalne ebavõrdsus, samuti suurendab see valitsusasutuste omavahelist koostööd,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop, kes juhib asjaomaste ministeeriumite kantsleritest koosnevat juhtkomisjoni.