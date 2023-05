Politico: volinikud ei pane välisriikidelt tasuta saadud majutust kirjagi

Viimase kolme aasta kuluaruannete põhjal tuvastas väljaanne seitse Euroopa Komisjoni juhtivametnikku, kes on tööreiside ajal tasuta majutust vastu võtnud näiteks Iisraelilt, Marokolt ja Katarilt - kokku üheksalt riigilt. Seda ajal, kui teised ametnikud on lasknud sellised kulud siiski komisjonil katta.

Käitumisjuhendi järgi ei tohiks volinikud kolmandatelt osapooltelt tasuta reise vastu võtta, kui tegu pole just diplomaatilise viisakustavaga või kui president on heakskiidu andnud. Just esimesele volinikud oma tasuta saadud majutusi põhjendades viitasidki: «Liiduvälistelt riikidelt tasuta majutuse vastuvõtmine on mõnikord tavapäraseks diplomaatiliseks praktikaks ja kooskõlas juhendiga.»