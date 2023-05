Reinaas: Eesti 200 usaldus Lehtme vastu langenud ei ole

Eile ja täna on selgunud, et Slava Ukraini vastu esitatud kahtlustusi on uurima asunud nii Eesti kui Ukraina õiguskaitseorganid.

«Uudis tekitab vaid ühese mõtte: uurimine käib ja loomulikult tuleb ära oodata uurimise tulemused. Siis on võimalik edasi mõelda ja otsustada, mis juhtuma hakkab. Elame õigusriigis ja inimene on süüdi mõistetud vaid siis, kui seda teeb kohus, mitte fraktsioon, ajakirjandus või keegi muu,» ütles Reinaas Postimehele.

Kas Eesti 200 usaldus Lehtme vastu on viimastel nädalatel kasvanud või langenud? Reinaas ütles esimese hooga, et ei kumbagi, kuid andis siis mõista, et pigem on usaldus isegi tõusnud. «Johanna-Maria on väga tore inimene. Me enne üksteist ülemäära palju ei tundnudki, aga ta on olnud fraktsioonis tore kamraad ja inimestega hästi läbi saanud,» ütles ta.