INTERVJUU ⟩ Reinsalu patiseisust riigikogus: pole mõtet ahhetada, milline ennekuulmatu olukord see on

Vanematekogu on täna mitu tundi koos istunud. Mis olukord praegu on? Kas on mingeid märke, et patiseis võiks laheneda ?

Ma arvan, et koalitsiooni esindajad seedivad. Opositsioon on pakkunud hulga kompromisse välja, küsimus on, kas see on neile vastuvõetav. Mingi aja jooksul on näha. Kui küsida, kas praegu on mingi lahendus olemas, siis minu teada sellisel kujul ei ole seda formuleeritud.