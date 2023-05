VIDEO ⟩ Narvas trepist alla tõugatud Daniil: inimesi ärritas, et seisin Ukraina lipuga

Daniil rääkis Rus.Postimehele, et teda ärritas Ivangorodi peopaik ning ekraan, et Venemaa Föderatsioon niimoodi oma ideoloogiat peale surub ning seetõttu läks ta Ukraina lipuga seisma. «Mulle see ei meeldi. Sellega ma näitasin, et me oleme Ukraina poolt ja Vene Föderatsiooni tegude vastu,» lausus ta.

Daniil selgitas, et ta seisis vaikselt Ukraina lipp käes. «Inimesi ärritas see fakt, et ma seisan Ukraina lipp käes. See keskealine mees oli aga veidi julgem. Ta üritas mult lippu ära võtta, kuid kui see ei õnnestunud, siis ta tõukas mind trepist alla,» lausus Daniil. «Õnneks õigel ajal saabus politsei.»

Kuigi ta kukkus päris kõrgelt trepist alla, siis ta toonitab, et temaga on kõik korras. Ründajal oli ka tuttav kõrval, kes midagi ütles. Mis nende sõnum oli? «Sõnum oli lihtne: me tähistame 9. maid, me tähistame oma võidupüha, miks sa siin provotseerid meid. Ma vastasin, et neil on keelatud sümbolid, nimelt mehel oli Georgi lint, ja mul on õigus Ukraina lipuga siin seista,» kirjeldas ta.

Daniili sõnul teised inimesed toetasid rohkem ründajat. «Kui politsei soovis teada, kes see oli, siis ma näitasin neile. Inimestel tekkis küsimus, miks ma seda tegin,» lausus Daniil.

Kui on vaja, siis ta kordaks seda ning võtaks enesekaitseks kaasa pipragaasi.

Kas noormehel muutus nüüd arvamus Narva kohta? «Mul on alati olnud teadmine, et seal on 50-70% Vene maailma armastajaid ning mina osa adekvaatsetest,» vastas Daniil.

Ta märkis, et sotsiaalmeedias on talle toetust avaldatud ning isegi Ukraina suursaadik Eestis kirjutas talle.

See mees tõukas trepist alla. Foto: Taavi Sepp