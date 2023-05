Liia Hänni: kujunemas on väärastunud arusaam esindusdemokraatiast

Aegade jooksul on kasutatud mitmeid obstruktsiooni meetodeid alates klassikalistest pikkadest kõnevoorudest ja küsimustetulvast ning lõpetades pikkade pauside võtmisega muudatusettepanekute vahel. Nüüd on parlamendi töö takistajad astunud sammu edasi, takistades sisuliselt juba tööga alustamist. Politoloog Vello Pettai juhtis tähelepanu asjaolule, et Keskerakonnna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid on lubanud, et nüüdne valitsusliit ei saa sadat kriitikavaba päeva.