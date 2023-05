Keskerakonna Raplamaa piirkonna juhiks valiti Andres Kalvik

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Andres Kalvik on teinud oma tööd suure pühendumusega, hoolitsedes eelkõige selle eest, et erakonna tegemised leiaksid erinevates meediakanalites laialdast kajastust.

«Andres Kalvikul on poliitikas läbilöömisel vajalikud eeldused olemas ning ta saab oma energiat ja kogemusi piirkonnajuhina rakendada,» lausus Ratas.

«Raplamaa piirkond vajab uut hingamist ning näen uuel juhatusel tahet pingutada selle nimel, et Keskerakonna juhtiv positsioon taastada,» rääkis Ratas.

Andres Kalviku sõnul on Raplamaal tema peamisteks eesmärkideks erakonna tuntuse suurendamine ja liikmeskonna kasvatamine. «Kohtusin riigikogu valimiskampaani ajal Raplamaal mitmete tegusate inimestega, kes tundsid muret ühiskonnas toimuva pärast ja kelle sõnul ei lähe valitsusele korda, kuidas inimesed kõrge inflatsiooni tingimustes igapäevakulude tasumisega toime tulevad. Keskerakond on polariseeruval poliitmaastikul tasakaalustatud jõuks, kelle jaoks on esmatähtis väiksema sissetulekuga inimeste toimetulek ja tugeva keskklassi eest seismine,» märkis ta.

Andres Kalvik lisas, et Reformierakonna kavandatavad maksutõusud löövad kõige valusamalt väljaspool Tallinna kuldset ringi elavaid peresid.

«Keskerakond seisab selle eest, et täisväärtuslik elu oleks võimalik ka väiksemates omavalitsustes. See tähendab, et peredele tuleb anda võimalus soetada või üürida taskukohase hinnaga elamispind, tagatud peavad olema head ühendused ja kiire internet ning riiklikud investeeringud jõuaksid ka Tallinnast väljapoole,» selgitas Andres Kalvik.