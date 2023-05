Eile kell 15.30 kogunenud riigikogu juhatus leppis kokku, et täna muudetakse istungi rakendamise järjekorda. Alustatakse kohaloleku kontrollist ja seejärel toimub päevakorra hääletus, mis tavapäraselt on olnud peale arupärimiste üleandmist. Kuna opositsioon on riigikogu suure saali ummistanud arupärimiste ja protseduuriliste küsimustega, pole nende etappideni sel nädalal jõutudki.