Karis: ma ei näe, et erakorralised valimised oleksid võimalikud

Riigikogu pole esimese nelja tööpäeva jooksul suutnud istungit rakendada, sest opositsioon on aruannete ja protseduuriliste küsimuste laviiniga selle võimatuks muutnud. Meedias on juba räägitud, et hüpoteetiliselt võiks nii välja minna erakorraliste valimisteni: kui märtsikuuks ei suuda parlament riigieelarvet vastu võtta, siis erakorralistest valimistest pääsu pole.