ANALÜÜS ⟩ Praeguse obstruktsiooni jõuga lõpetamine toob uue

Riigikogu juhatus eesotsas Lauri Hussariga (Eesti 200) on tellinud riigikogu õigusosakonnalt analüüsi, kuidas on võimalik lõpetada opositsiooni läbiviidavat obstruktsiooni. Osakonnajuhataja Kaido Jõgeva allkirja kandev memo (adresseeritud riigikogu juhatusele) annab mitu soovitust. Postimehe valduses on kõnealune memo ja igaüks võib seda nüüdsest lugeda.