Istungisaalist lahkunud opositsioonierakonnad: koalitsiooni tegevus ei ole legitiimne

«Opositsioonierakonnad on pakkunud mitmeid kompromissettepanekuid Riigikogu tavapärase töö taastamiseks, kuid Reformierakonna juhitav koalitsioon on need järjekindlalt tagasi lükanud. Mitme samaaegse kriisi ajal on laste ja perede kindlustunde vähendamine vastuvõetamatu. Keerulistel aegadel vajame usaldusväärset ja läbimõeldud rahvastikupoliitikat, mistõttu tuleks valitsusel loobuda peretoetuste kärpimise plaanist,» rõhutas Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik pressiteate vahendusel.