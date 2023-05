Ratas peaminister Kallasest: ta ei mõista absoluutselt, miks tänane olukord on tekkinud

Kallas haritlaste kirjast: seda oli valus lugeda

Kallas rääkis muuhulgas saates ka seda, et eilne 59 haritlase kiri samasooliste abielu seadustamise vastu oli talle valus lugemine. «Ma lugesin seda avaldust ja kuidagi oli kurb seda lugeda. Tundub, et abielu on see, miks lapsi sünnib. Ometi on meil abielu kümneid aastaid kehtinud, kuid sündimus on ikka langenud,» lausus Kallas. Tema sõnul on solvav, kui öeldakse, et need inimesed, kellel lapsi ei ole, ei ole Eesti arengusse panustanud. «Seda oli valus lugeda!» tunnistas Kallas.

«Kõik, kes siin võitlevad, võib-olla ise ei olegi abielus oma laste emadega,» jätkas Kallas. «Nüüd öeldakse, et need, kes soovivad abielluda, siis nemad ei võiks. Abielu on ühiskondlik kokkulepe – hetkel on see nii, kuid võib olla ka teisiti kokku lepitud,» lisas ta.