Koalitsioon sai esimese võidu, aga pikka lahendust veel pole

«Tegemist on ajutise lahendusega. See pole veel lõpp,» möönab Reformierakonna fraktsioonijuht Erkki Keldo. Sama ütlevad ka opositsiooni esindajad. Tehniliselt sai koalitsioon väikese võidu, sest said riigikogus asjad liikuma, kuid pika perspektiivi lahendust ikka veel pole.

Probleemid on endiselt õhus. Kõigepealt see, et opositsiooni esitatud arupärimised ja eelnõud ei kao kuhugi. Neile tuleb vastata ja neid tuleb menetleda. Mingi osa saab Lauri Hussar ilmselt tagasi saata, sest need ei vasta nõuetele ja see ise tekitab uusi vaidlusi, aga kõiki arupärimisi ja eelnõusid tagasi saata pole ikka võimalik. Tuleb tegeleda, ja koalitsioon on hakanud selleks juba kokku panema erakorraliste istungite graafikut. «Suvepuhkuseid tavapärasel kujul ei tule,» möönab Keldo.