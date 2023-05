Erakondade reitingud: Reformierakonna ja EKRE toetus on võrdsustunud

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul näitavad nii nelja nädala koondtulemus kui ka Norstati iganädalased toetusnumbrid, et Reformierakonna toetus on stabiliseerunud hetkel kuhugi 23-24 protsendi piirimaile.

«Oravate nii suhteline toetus kui ja toetajate absoluutarv on viimastel nädalatel püsinud üldjoontes sama. Teiste koalitsioonierakondade toetus on viimastel nädalatel olnud aga pigem languses ning tugeva kukkumisega paistab just oma viimastes tulemustes silma Eesti 200,» rääkis Mölder.