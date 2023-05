Karilaid Kallasele: Stalnuhhin kaotas sarnase natsidega võrdluse tõttu töökoha

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et kuulas eile suure imestusega Kallase juttu, et opositsiooni soov takistada peretoetuste kärpimist ja leida poliitiline kompromiss on võrreldav Putini Venemaaga ja parlamendis toimuv on võrreldav Adolf Hitleri Saksamaaga.