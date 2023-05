VÕIMULIIT PAKUB LEPITUST ⟩ Oleme valmis arutama kodu- ja töökorra muudatusi

Riigikogu valitsuserakondade fraktsioonide juhid teatasid, et kuna opositsioon on andnud Riigikogu menetlusse üle 500 arupärimise ministritele, tegid nad riigikogu juhatuse ettepaneku kutsuda arupärimistele vastamiseks kokku riigikogu täiendav istung reedel.

«On ilmselge, et riigikogu ei jõua menetlusse antud asju korralistel istungitel ära menetleda, aga arupärijad keeldusid nende arutamisest täiendaval istungil. See näitab, et opositsiooni poolt tehtud obstruktsioon pole kunagi kandnud eesmärki pidada parlamendis sisulist debatti, vaid jätkata riigikogu põhiseadusevastase ummistamisega.