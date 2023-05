Opositsioon riigikogus kolmapäeval obstruktsiooniga ei jätkanud

Seletuskirjas märgitakse, et muudatuste peamine eesmärk on riigitulude laekumise suurendamise kaudu liikuda riigieelarve tasakaalu poole. Teisene eesmärk on muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks. Käibemaks on üldine tarbimismaks riigieelarve tulu saamiseks. Muudatus on kooskõlas OECD poolt Eestile antud soovitusega kaotada ära ebaefektiivsed käibemaksuerisused, kuna need pole sihitud neile, kes seda kõige rohkem vajavad.