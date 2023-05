Marek Reinaas: Lehtme vastu on algatatud meediakampaania

Avaldame Reinaasa pöördumise täismahus

Meie riigikogu fraktsiooni liikme Johanna-Maria Lehtme vastu on juba pikka aega käinud meediakampaania, milles teda süüdistatakse Slava Ukraini finantside kuritarvitamises. Tänases Ekspressis läks asi eriti isiklikuks ja inetuks. Johanna ise ütleb, et süüdistustel ei ole alust. Kohtusime täna hommikul Johannaga ja arutasime olukorda. Riigikogu liikmena on ta eriti teravdatud tähelepanu all ja meedias toimuv on hakanud segama uurimisi, mis Slava Ukraini koha pealt toimuvad.

Johanna otsustas ise riigikogu liikme koha pealt tagasi astuda.

Ta teeb seda eelkõige selleks, et uurimisorganid saaksid rahus toimetada ja tõe välja selgitada. Ja et õiglus pääseks võidule. Ja et erakonna vastu suunatud avalik surve saaks lahendatud.

Soovime Johannale tugevat tervist ja edu oma probleemide lahendamisel. Ta peab teadma, et vajadusel on meie meeskond talle toeks.