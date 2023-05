Riigikogus tööd alustav Züleyxa Izmailova: sellisel viisil parlamenti jõudmine tekitab kohmetust

Züleyxa Izmailova kinnitas, et tegi otsuse riigikogus tööle asuda. Ta ei varjanud, et teda hirmutab enim see, et saab edaspidi oma perega vähem aega veeta, küll aga on ta enda sõnul väljakutseteks valmis.

Ühismeedias kirjutas ta, et Lehtme riigikogust ära tuleku tõttu parlamenti jõudmine tekitab temas kohmetust, küll aga lubas ta seista oma valijate ja neile ühiselt oluliste väärtuste eest.

«Uurimine veel selgitab, kas ja kes milleski süüdi on, kuid Johanna-Maria Lehtme tegi praegusel hetkel tagasiastumisega ainuõige otsuse.»

Postimehe küsimusele, et kas riigikogus on mõni eelnõu, mille läbi koputamist ta kõige rohkem ootab, sõnas ta, et koalitsioonileppesse sai kirja palju olulisi punkte.

«Enim kõnetavad mind keskkonna ja kliimamuutuste mõju leevendamisega seotud teemad. Kuna kliimaseaduse vastuvõtmine annab hoogu paljudele teistele jätkusuutlikkusega seotud valdkondadele, alates majanduse konkurenstivõime tõstmisest, energeetikast, metsakaitsest, haridusest kuni liikuvuspoliitika ja tervisliku toitumiseni välja, on kliimaseadus minu hinnangul tänase riigikogukoosseisu üks olulisim eelnõu.»

«Lisaks on koalitsioonis kokku lepitud veel mitmeid vajalikke suundi Eesti ühiskonda edendavate sammude osas - puuetega inimestele mõeldud teenuste parandamine, naiste ja laste õiguste parem kaitse ning loomulikult abieluvõrdsus,» lisas Izmailova.

Veel sõnas ta, et ehkki ta on riigikogusse mineku tõttu pisut ärevil, siis on parlamendi koosseisu oma valijatele oluliste väärtuste nimel töötama asuda suur au.