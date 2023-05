«Viimased kaks nädalat olen Eestis ärganud oma sõprade, kolleegide ja ajakirjanike kõnede peale, kes on kõik öelnud sama: täna teatati, et sa oled vahistatud,» ütles Ivanov Kremli-meelse propagandisti Aleksei Stefanovi Youtube’i kanalil. Ivanovi sõnul avaldatakse talle survet, et ta ei saaks Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimistel kandideerida.