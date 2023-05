KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: on koomiline vaadata, kuidas Eesti 200 ei taha Lehtmest lahti lasta

Saates osalenud ettevõtja Heldur Meerits märkis, et riigikogu Eesti 200 fraktsiooni juhi Marek Reinaasa väited fabritseeritud ajakirjanduslikust rünnakust Lehtme vastu näitavad seda, et mehel on jalad ikka väga maast lahti.

Hõbemäe sõnul sobib Reinaasa jutt rohkem õhtusesse pubisse. «Võta rahulikult, Marek, ja loe läbi kõik poole aasta jooksul ilmunud materjalid MTÜ Slava Ukraini kohta. Kui omal nupp ei noki, võta keegi appi ja mõtle selle asja peale. On väga mage ajada tänasel päeval sellist keskerakondlikku jora, et see on meediakampaania ja «Appi! Meile tungitakse kallale»,» ütles Hõbemägi.

Ta märkis, et ka riigikogu esimees Lauri Hussar ja välisminister Margus Tsahkna ei ole tahtnud tunnistada nende silmade ette laotatud tõde.

«Ikka kuulsime nende suust, et see pole meie probleem, me ei hakka seda arutama. Alles siis, kui Lehtme otsustas riigikogust lahkuda, läksid Hussari keelepaelad valla ja ta suutis reedel kella poole kolme paiku anda esimest korda enam-vähem mõistliku kommentaari, milles ta väljendas seisukohti, et kahtlusi on nii palju, et selle asjaga tuleb tõsiselt tegeleda,» ütles Hõbemägi.

Ajakirjanik Ainar Ruussaar lisas, et Eesti 200 ajas enne riigikogusse pääsemist täpselt samasugust juttu, nagu mõni teine tänaseks poliitiliselt maastikult kadunud erakond paarkümmend aastat tagasi - «Teeme uut poliitikat, teeme uutmoodi».

«Aga kui midagi läheb halvasti, siis on Reinaasa sõnu süüdi ajakirjandus. Reinaas on nii kogenud suhtekorraldaja, et tema suust on kummastav sellist asja kuulda,» ütles Ruussaar.

Hõbemäe sõnul tuleks lüüa Eesti 200 suhtekorralduse puhul häirekella, kuna nii viletsat avalike suhete koordineerimist ei ole ta veel näinud.