«Teatud nurga alt vaadates on neil tuline õigus, sest alati saab öelda, et las selle teemaga tegutsevad kompetentsed uurimisorganid,» ütles Toomla Postimehele.

Ta tõdes, et avalikkus loomulikult ootab taoliste skandaalide puhul avalikku hukkamõistu ja teravaid kommentaare. «Samas võib erakonnast aru saada, kuna alati on võimalus, et uurimisorganid ei leiagi mingit rikkumist ja probleem laheneb. Kuigi praeguse juhtumi puhul paistab olevat see tõenäosus väike. Aga niikaua kuni uurimisorganid pole oma otsust teinud, nii kaua saab erakond selle taha peitu pugeda,» lausus Toomla.