OTSEPILT ⟩ Riigikogu hakkab arutama abieluvõrdsuse eelnõu üle

Eelnõus tuuakse välja põhimõte, et lapsel ei või olla rohkem kui kaks vanemat ning säilitatakse põhimõte, et lapsega seotud õigused ja kohustused on eelkõige lapse bioloogilistel vanematel. Ema naissoost abikaasal tekib lapsega põlvnemissuhe, kui ta annab ema kunstlikuks viljastamiseks nõusoleku.