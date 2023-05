ANALÜÜS ⟩ Valitsuse tegevusprogramm: teeme nelja aasta töö ära kahe aastaga

Võimalik, et see näitab raskusi tulevikku suunatud tegude planeerimisel. Mingist ajahorisondist kaugemale on keeruline näha.

Võimalik, et selles on ka annus realistlikkust, sest kuigi tegevusprogrammi nimes viidatakse aastatele 2023–2027, näitab Eesti kogemus, et tegelikult koalitsioonid nii kaua ei püsi. Või isegi kui on potentsiaali püsida, saavad ühel hetkel mesinädalad läbi ja tuleb hakata vanu kokkuleppeid üle vaatama.