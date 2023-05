Eesti 200 toetus on järsult kukkunud. Kas Johanna-Maria Lehtme skandaali mõju? Pildil erakonna esimees Lauri Hussar kommenteerimas Lehtme lahkumist riigikogust.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstati tehtud traditsiooniline erakondade populaarsuse küsitlus näitab, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on Reformierakonnast napilt mööda läinud. Nelja nädala koondtulemustes on EKRE toetus 24,4 protsenti ja Reformierakonnal 24,2 protsenti.