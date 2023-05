Isamaa esimehekandidaatidest kogus enim toetusallkirju Tõnis Lukas

Isamaa esimeheks kandideeriv Tõnis Lukas on andnud oma toetusallkirja mõlemale vastaskandidaadile – Lea Danilson-Järgile ja Urmas Reinsalule. Danilson-Järgi ja Urmas Reinsalu on mõlemad andnud oma toetusallkirja Lukase ülesseadmisele.

Danilson-Järg rõhutas, et tema siht erakonna esimehena on Isamaa kuvand ja poliitika sisu kooskõlla viia.

«Isamaa on alati seisnud rahvusriigi ja püsiväärtuste eest, kuid olnud samas avatud innovatsioonile ja üldist kasu toovatele uuendustele. Igapäevases infomüras on meie valijad selle unustanud, kuid seda tuleb neile ja ka erakonna liikmetele endile meelde tuletada,» ütles endine justiitsminister. «Peame end selgemalt positsioneerima Eesti poliitmaastikul ning kõnetama senisest laiemat valijaskonda.»

Reinsalu rõhutas, et Isamaa usutavus ja ambitsioon peavad tõusma. «Tänase valitsuse vaenulik poliitika keskklassi, ettevõtluse ja perede vastu näitavad selgelt, mis juhtub siis, kui Isamaa ei kanna valitsusvastutust. Selle vastutuse võtmiseks ja kandmiseks on vaja aga Eesti inimeste toetust ning selle saavutamine on uue esimehe ja juhtkonna peamine eesmärk,» rääkis ta.

Lukase sõnul peab ta oluliseks tuua Isamaa tagasi Eesti poliitika suurte jõudude hulka. Tema sõnul on tähtus, et erakonna liikmed tunneksid, et saavad ennast erakonna kaudu ühiskondlikult teostada ja et erakond neid tõhusalt esindab,