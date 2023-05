Lea Danilson-Järg tahab muuta Isamaa nägu kutsuvamaks

Isamaa kulissidetaguse mõjuisikuna tuntud Pruunsild ütles, et ei teadnud kolmest kandidaadist ühegi kohta, et just nemad hakkavad 10. juunil Isamaa suurkogul püüdlema kohta, mille Helir-Valdor Seeder pärast kuut aastat erakonna eesotsas tühjaks jätab. «See on müüt, et Pruunsild istub kuskil kabinetis ja paneb kõiki maailma asju paika,» lausus ta.