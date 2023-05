Reitingud: liidrikohal olev EKRE kasvatab Reformierakonna ees edu

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 10,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,6 protsendiga ning Isamaa 7,7 protsendiga. Eesti 200 kaotas nädalaga oma toetusest veel 1,6 protsendipunkti ning viimase kahe kuuga on see langenud 5,3 protsendipunkti võrra.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on raske oletada, kas ja kui kaua EKRE kasvutrend veel jätkub. «Praegu on nende toetus enam kui üheksa protsendipunkti kõrgem kui valimistel. Samas oli nende suhteline toetus eelmise aasta sügisel veelgi kõrgem, kuid siis oli see tingitud pigem eelistuseta valijate kõrgest osakaalust. Oma absoluutarvu poolest on EKRE toetus hetkel kõrgem kui siis ning on liikumas väga lähedale sellele rekordilisele tasemele, mis neil oli 2021. aasta kohalike valimiste ajal. Reformierakonna toetus püsib pigem stabiilne,» ütles Mölder.