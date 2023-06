Pevkur: Nursipalu hüvitised saavad olema turuväärtusest kordi suuremad

«Tõsi on see, et seal tulevad riigihanked. Osad riigihanked võidetakse võib-olla ka mitte Võrumaa ettevõtete poolt, aga kindlasti Võrumaale jääb suur osa sellest rahast. Ma ei näe võimalust, et kohalikud ettevõtted jäävad seal lepingutest ilma. Ükskõik, on need pinnatööd, on need kruus, on see elektritööd, misiganes. Kindlasti seal kohaliku ettevõtted saavad tööd,» usub Pevkur.