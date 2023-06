Toetust kasvatanud Reformierakond tõusis reitingutabelis taas liidriks

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on toetusnumbrid sellel nädalal liikunud teatud määral vastassuunas võrreldes varasemate trendidega ning Reformierakond on taaskord natuke EKRE-st ees.

«Peab ootama järgmiseid nädalaid, et teha järeldusi selles osas, kas nende kahe erakonna trendid hakkavad pöörduma või mitte. Eesti 200 toetuse jätkuv langus koos kõikide teiste dünaamikatega on hetkel tekitanud toetusmaastikul olukorra, kus parteisüsteemis valijaskonna toetuse tasandil on kaks suurt ja võrdse toetusega erakonda, kelleks on Reformierakond ja EKRE, kolm väikest erakonda, kelleks on Eesti 200, sotsid ja Isamaa, ja üks keskmise suurusega erakond ehk Keskerakond,» ütles Mölder.