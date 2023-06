Huultelt lugemine ei aita – nii valitsus kui opositsioon räägib üht, kuid teeb teist

Opositsiooni hinnangul on aga tegu neist jõuga ülerullimisega. «Peaminister tunneb ennast teerullijuhina! Jalad on tal maast lahti ja ta leiab, et sõidab lihtsalt parlamentaarsest arutelust üle,» lausus Postimehele Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

«Praegune valitsuskoalitsioon eesotsas peaminister Kaja Kallasega sülitab opositsioonile näkku,» lisas Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Seeder nentis, et Kallasel on teerullina ülesõitmiseks piisav mandaat olemas, kuigi tema poliitikale ja seaduste sisule ei ole seda antud. «Aga kui on hääled käes ja enamus parlamendis olemas, siis võib ka teistsugust poliitikat ellu viia!»

Ratase hinnangul ei soovi valitsus tegelikult leida kompromissi, mida opositsioon on otsinud. «See näitab, et igasugune reeglitel põhinev poliitika on kadunud, ja ma arvan, et see on väga suur oht Eesti parlamentaarsele demokraatiale,» selgitas Keskerakonna juht.