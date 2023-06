Olukord Isamaas: Reinsalu ja Lukas peaaegu viigiseisus

Kui samal päeval toimuval EKRE juhivalimisel on küllaltki selge, et Peeter Ernits Martin Helmele vastu ei saa, siis Isamaas on seis palju tasavägisem. Väljapoole paistab Reinsalu välise kuvandi, energilisuse ja karismaga justkui raudne favoriit. Mõned peavad tema energilisust ning kohatist ettearvamatust ja improvisatsioone tugevusteks, mõned nõrkusteks. Talle on toetust väljendanud Mihhail Lotman, Kristjan Järvan ja erakonna noorteühendus. Ka mitmed staažikad erakondlased tajuvad, et Reinsalu on pisike favoriit.