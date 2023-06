Martin Helme EKRE kongressil: ühelgi liberaalil pole moraalset üleolekut meid noomida või õpetada

Helme ütles, et ta mõistab ahvatlust saada armulikult kiita oma vastastelt. «Aga see ihalus on hukutav. Me ei hakka kunagi saama kiita oma vastastelt seni, kuni me ei tee neile meelepäraseid asju. Ja kui hakkame tegema neile meelepäraseid asju, siis pole meid kellelegi enam vaja. Ei neile, kes meid on teinud endasarnaseks ega neile, kes on pannud oma viimase lootuse meie erakonnale.

Tee, mille peame valima on mitte kergema vastupanu tee, kus faustilikus tehingus oma hinge eest saame kiita vastastelt, vaid teadlikult raskem tee. See on tee, kus meile loobitakse iga päev kaela solki ja kogu aeg kodarasse kaikaid. Me valime selle tee, mitte selle pärast, et ta on raske, vaid selle pärast, et ta on õige,» ütles Helme.

«Me peame kehtestama Eesti poliitikas oma tahte, sest me oleme ainus partei, mis tahab, et Eesti oleks Eesti. Eestikeelne, eestimeelne, eestlaste riik. Jõukas ja vaba riik. Me oleme ainus partei Eestis, mis seisab vastu meie muutmisele globalistlikuks provintsiks, kus meie jääme vähemusse juba kümne-viietest aastaga, kui praegused immigratsioonitrendid jätkuvad. Me oleme ainus partei Eestis, kes pole Eesti tulevikule käega löönud. Meie vastas ei ole ju mitte ainult korrumpeerunud ja valelik Reformierakond oma käsilastega. Meie vastas on Reformierakonna selja taga seisvad rahvusvahelised jõud.