Helir-Valdor Seeder: oleme valmis Isamaa uueks tõusuks. Valitsuse käpardlik tegevus on meile pärituuleks

Küsimus pole ainult abielus ja kas kelleltki midagi ära võetakse. Lapsed on inimesed, mitte vahend kellegi õnne sepistamisel. See on viljatu kannatuste rada, kus lastelt võetakse bioloogilised vanemad, kaovad ema ja isa, mees ja naine, õde ja vend. See on tänapäeva Lõssenkism ehk stalinlik pseudoõpetus bioloogias, kus sotsiaalse soomääratlusega tahetakse muuta anatoomiat ja bioloogiat. See on võimatu, see on enesepettus isegi siis kui enamus inimesi seda toetavad.

See on Mitsurini loosungi – me ei oota looduselt armuande, vaid võtame neid ise, taaselustamine. See on enesehävituslik nii üksikisiku, perekonna kui ühiskonna tasandil. Lisaks, põlvnemise kaotamisega kaob ka järjepidevus ja mälu. Väikene Eesti rahvusriik ei ela sellist «moodsat» eksperimenti üle. Selline poliitika lõhestab Eestit veelgi ja jagab rahvast kahte leeri.

Head erakonnakaaslased. Eesti ei jagune kaheks. Eesti on mosaiikne tervik. Eesti on ka poliitiliselt palju mitmekesisem ja selles mitmekesisuses seisnebki meie riigi kestlikkus ja rahva igavikulisus. Isamaa erakonna väärtused lähtuvad püsiväärtustest, mitte hooajalisest moest. Ja see ei ole mineviku kivistunud igand.