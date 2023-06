Isamaalaste juhivalik näib olevat 50:50: tiimimängija Lukas või jõuline Reinsalu

Õhtuks on selge, kelle valisid isamaalased oma uueks juhiks: Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas või Lea Danilson-Järg. Kogenud poliitikute seas kõlanud spekulatsioonid peegelduvad ka üle Eesti kokku kogunud erakonnaliikmete jutust: seda, et Danilson-Järg häälteenamuse võiks saada, ei pakkunud Postimehega suurkogul suhelnutest keegi. Ent ega kunagi ei tea.

«Ütleme nii, et Lea on kindlasti tubli tegija, aga ta on natuke liiga noor,» lausus Tartust pärit Toomas, lisades, et kogu partei juhtimiseks tuleb tal veel areneda. «Ma arvan, et kahe või nelja aasta pärast oleks ta super,» nentis mees.