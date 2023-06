Hanimägi: peretoetuste kärpimisega lörtsib valitsus usalduse tähendust mitmekordselt

Sotsiaalkomisjoni liige, Keskerakonna saadik Andre Hanimägi sõnas, et on märgiline, et peretoetuste kärpimine on esimene valitsuse usaldamisega seotud eelnõu ehk sõna «usaldust» lörtsib valitsus mitmekordselt. "Esmalt valimiseelsel ajal sellisest plaanist vaikides, siis äsja vastu võetud peretoetuste vähendamise eelnõu esitades ning nüüd seda usaldushääletusega sidudes,» leidis riigikogulane.

Hanimägi ütles, et Keskerakonna fraktsioon esitas perehüvitiste seaduseelnõule 19 muudatusettepanekut, mille eesmärk on väärtustada kõiki lapsi ja tagada peredele kindlustunne, kuid ühtegi neist ei arvestatud. Keskerakonna fraktsioon tegi muuhulgas ettepaneku tõsta lapsetoetus 100-150 euroni sõltuvalt riigieelarve võimalustest, mis on Hanimägi sõnul riigipoolne signaal näitamaks, et iga laps on võrdselt oluline. «Koalitsioon on väitnud, et üks peretoetuste kärpimise põhjus on õiglustunne, kuid lapsetoetusi – nii, nagu erakonnad on enne valimisi lubanud ja sidusrühmad ning ühiskond soovinud – ei tõsteta,» lisas ta.

Keskerakondlane jätkas, et riik ei tohi käituda laste ja perede suhtes sõnamurdlikult, tõstes enne valimisi toetuseid ja neid kohe pärast valimisi kärpides. «Praegu on löögi all lasterikkad pered, homme võib kärpimise ohvriks olla mõni muu haavatav sihtrühm. Samas tehakse maksureform, mille eest saaks jätta perehüvitised kärpimata, tõsta lapsetoetusi, puuetega inimeste toetusi või midagi muud vajalikku,» lausus Hanimägi, kelle sõnul on lastetoetuste teemal parlamentaarse debati vältimine ja muudatusettepanekutest teerulliga üle sõitmine märk koalitsiooni nõrkusest.