Millal te kuulsite Eesti 200 liikmete suust esimest korda narratiivist, et seni kui erakonna eesotsas on Kristina Kallas, kes on venemeelne ega ole n-ö inimeste inimene, annetusi ei tule?

Seda narratiivi olen kõige rohkem näinud sotsiaalmeedias ja see on tavaliselt tulnud EKRE inimestelt, et olen venemeelne ja et niikaua kui mina eesotsas olen, ei saa sellest erakonnast kunagi tõsiselt võetavat erakonda. Seda silti on meile minu kaudu tahetud kleepida algusest peale.