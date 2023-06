Isamaa saatis Kaja Kallasele maksuprotestiks punase kirve

«Teie seletus on olnud, et see on vajalik riigi rahanduspoliitika korrastamiseks,» kirjutas Reinsalu Kallasele, lisades, et mõlemad teavad, et see polevat nii. «Need maksutõusud on mõeldud Teie partei maksureformi elluviimiseks. Rahandusministeerium hindas seda valimiste eel kui kalleimat valimislubadust, mille hind ulatub nelja aasta koguarvestuses ligi 2 miljardi euroni.»