Analüüs ⟩ Opositsioon läheb töötõkestusega lõpuni, aga ideed on otsakorral

Kui minna poliitiliselt tasandilt tehnilisele, siis see, mida viimastel päevadel on nähtud, kestab veel mõnda aega. Opositsioon läheb töötõkestusega edasi, aga valitsus seob olulisemad seaduseelnõud usaldushääletusega ja eelnõud võetakse ikkagi vastu.

Täpselt nii läks juba peretoetuste vähendamisega. Aega kulus, aga eelnõu võeti usaldusega sidumise teel vastu. See on suurematest asjadest esimene, mis koalitsioonil on õnnestunud lõpetada. Järge ootavad maksutõusud ja abieluvõrdsuse kehtestamine. Eile lõppes riigikogu kevadine istungitejärk, aga juba on 19. juuniks planeeritud erakorraline kokkutulemine, kus saab needki asjad ära teha. Kindlasti tuleb veel üks, aga võib-olla isegi kaks ööistungit, kuid lõpuks võetakse need asjad ikkagi vastu.