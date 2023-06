GRAAFIK ⟩ Poliitik Mario Kadastik arvutas, kui kaua kulub maratonistungiks

Riigikogus on kuus teist lugemist, üks poolik teine lugemine ning üks kolmas lugemine. Kadastik rõhutas, et neil on erinevad kestvused.

«Aga teisel lugemisel saab iga riigikogu liige küsida kaks küsimust, millele ettekandja peab vastama. See on ca 5 min küsija kohta. Lisaks saavad peale küsimuste vastuste vooru kõik riigikogu liikmed pidada kõne kestvusega kuni 8 min. Lisame sinna igaühe kohta 1 minuti pulti ja tagasi kohale minekuks ehk 9 min,» selgitas Kadastik. Kui aga koalitsioon võtaks kõik kõned välja, oleks ühe teise lugemise menetlus ca 24 tundi.

«Kuna meil on neid kuus tükki, siis on see isegi vaid opositsiooni poolelt 60 tundi. Lisame sinna pooliku menetluse, mille võiks ehk tunniga hakkama saada, ning kolmas lugemine, kus vaid fraktsioonid saavad sõna, aga küsimused on ikka ehk ca 4 tundi lisaks. Siis on meil koos 65-tunnine istung,» arvutas Kadastik.