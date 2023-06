Maratonistungi hirmud: kui keegi saab infarkti, kas juhatus võtab vastutuse?

Reformierakondlane Toomas Kivimägi ennustas, et istung võib kesta kuni 80 tundi. Tema erakonnakaaslane, teadlane Mario Kadastik (RE) selgitas, et päevakorras on kuus teist lugemist, üks poolik teine lugemine ja üks kolmas lugemine, mis kõik on eri kestusega. «Näiteks teisel lugemisel saab iga riigikogu liige küsida kaks küsimust, millele ettekandja peab vastama. See on umbes viis minutit küsija kohta. Lisaks saavad kõik riigikogu liikmed pärast küsimuste-vastuste vooru pidada kuni kaheksaminutilise kõne. Lisame sinna igaühe kohta minuti pulti ja tagasi kohale minekuks ehk kokku tuleb üheksa minutit,» arvutas Kadastik.