Eesti 200 Tallinna piirkond täitis juhatuse tippliikmete nõunikega

Normet lisas, et Tallinna juhatusse pääsenud noored on ägedad ja ta usub, et nad juhivad seda tublilt ja edukalt, samuti pole ta loobunud mõttest kohtusse pöörduda ja kohtub advokaatidega, sest möödunud on palju aega, aga erakonna juhatus ei ole temalt vabandust palunud.