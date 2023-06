Reitingud: Eesti 200 langes parlamendierakondade seas viimaseks

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 26,8 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23,2 protsenti ja Keskerakonda 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning EKRE toetus langes ühe protsendipunkti võrra. Kui mai lõpus möödus EKRE Reformierakonnast ja tõusis kõige populaarsemaks erakonnaks, siis juunikuu jooksul on Reformierakond oma positsiooni parandanud ning peaministripartei edu EKRE ees on viimaste tulemuste põhjal 3,6 protsendipunkti. Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga langenud 2,3 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Isamaa 10,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,7 protsendiga ning Eesti 200 8,9 protsendiga.

Praegusest kõrgem oli Isamaa toetus viimati 2019. aasta märtsis ehk vahetult pärast 2019. aasta riigikogu valimisi. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis. Alates märtsi algusest on Eesti 200 oma toetusest kaotanud 6,9 protsendipunkti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,4 protsenti ning opositsioonierakondi 49,4 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on suvele vastu minnes Reformierakond oma liidrikohta taastanud.

«Erakonna toetus on küll oluliselt madalam kui nende viimaste või ka sellele eelnenud valimiste tulemus, kuid hetkel on see kasvutrendis. Samas on EKRE nelja nädala koondtulemus olnud viimastel nädalatel languses. Seeläbi on kahe erakonna vahe praegu Reformi kasuks umbes kolm ja pool protsendipunkti,» ütles Mölder.

«Kui veel kuu aega tagasi tundus, et Keskerakonna toetus on valimiste madalseisust taastumas, siis hetkel peab pigem tõdema vastupidist. Märgatava edasi-tagasi kõikumise taustal ei ole neil õnnestunud oma positsioone parandada. Nende nelja nädala koondtoetus on kolm nädalat järjest liikunud allapoole,» märkis Mölder.

Tema sõnul jätkab kukkumist ka Eesti 200 toetus, kuid samas on näha, et selle languse tempo on aeglustunud. «Olukorras, kus nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraadid on oma toetusprotsenti parandanud, tähendab see, et Eesti 200 on kõige väiksema toetusega parlamendierakond. Võrreldes sotsiaaldemokraatidega on Isamaa toetus näidanud viimastel nädalatel jõulisemat kasvu ning see on tekitanud Isamaale Sotside ees õhkõrna edumaa,» ütles Mölder.